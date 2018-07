Mutirão veterinário realiza atendimentos na zona sul do Recife

Cerca de dez veterinários estarão disponíveis para realização de consultas clínicas e vacinação neste sábado, no Ibura de Baixo

Cerca de dez veterinários da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (Seda) estarão disponíveis, neste sábado (28), para realização de consultas clínicas e vacinação gratuitas contra raiva para cães e gatos durante a 39ª edição do mutirão de serviços Veterinário nos Bairros na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Apolônio Sales, no Ibura de Baixo, numa parceria com o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) da Secretaria de Saúde do Recife.



O atendimento gratuito dos caninos e felinos do Recife acontecerá das 9h às 12h. Também serão dadas orientações sobre os principais cuidados com os cães e gatos, os direitos dos animais e os deveres dos tutores. A Escola de Referencia em Ensino Médio (Erem) Apolônio Sales fica na Rua Professor José Brasileiro Vila Nova, n° 38, Ibura de Baixo.