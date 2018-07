Mutirão de limpeza do Comlurb Mais chega a Brás de Pina

A Comlurb Mais, operação especial que soluciona diversas demandas de uma única vez, chega a Brás de Pina neste sábado (14). Nesta manhã, 90 garis vão fazer um mutirão de limpeza na Comunidade de Divinéia, em Brás de Pina, na zona Norte.



Entre os serviços incluídos estão varrição manual e mecânica, remoção de resíduos, lavagem hidráulica de vias com água de reuso, raspagem de postes para retirada de pôsteres irregulares, além de roçada, capina e raspagem e limpeza de ralos.

A operação começa às 7h e abrange ainda as ruas Carbonita, Jacuí, Pequiri, Irapuá, Tapevi, Guaíba e parte da Guaporé e Ibicuí. O Comlurb Mais vai contar com o apoio de 36 roçadeiras, 12 sopradores, equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras, três caminhões basculantes e um compactador, uma varredeira e um carro-pipa.