Mutirão de endividados recebe mais de 200 pessoas no 1º dia

Para a secretária executiva de direito e promoção do consumidor, Mariana Pontual, as empresas participantes vem com propostas diferenciadas. "Aqui as empresas tiram juros, multas e dividem em várias parcelas, de forma que se enquadre no bolso do consumidor", disse.



Além da Celpe e da Compesa, a ação conta com a participação ainda de todos os bancos, através da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), exceto da Caixa Econômica que está com um posto instalado do Procon, OI, TIM, Claro, Vivo e NET.



As prefeituras do Recife e Olinda também participam negociando dívidas do IPTU. Todas as negociações são acompanhadas por advogados do Procon, para garantir que o consumidor receba, de fato, uma proposta diferenciadas e que se enquadre em sua realidade financeira.



Todas as empresas realizam audiências na mesma hora. O consumidor sai do local com a negociação fechada. Já os bancos têm um prazo de dez dias para apresentar as propostas.



Para participar do mutirão é necessário apresentar original e cópia da carteira de identidade, CPF e o comprovante de residência, além de documentos que possam comprovar a dívida, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento e/ou contrato, número de protocolo, entre outros. Caso no documento conste o nome de outra pessoa, que não seja o titular, é preciso procuração reconhecida em cartório para a representação.

Mais de 200 pessoas foram atendidas no primeiro dia do Mutirão dos Superendividados. A ação, realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), através do Procon-PE, começou nesta segunda-feira (23) e vai ate o dia 3 de agosto. O atendimento está acontecendo na sede do Procon, localizado na rua Floriano Peixoto, bairro de São José, centro do Recife, das 8h às 13h.Negociações com os bancos e com a Celpe são as mais procuradas pelos consumidores. A dona de casa Maria Valéria Liberato foi uma das primeiras a chegar. Ela estava com uma dívida de R$ 11.700 com a Compesa, que após a negociação passou para R$ 1.500, em pagamento a vista. "Essa dívida era referente a agosto de 2013 e julho de 2015, mas, graças ao mutirão vou conseguir sanar", disse.Já o aposentado Pedro José da Silva foi procurar a Celpe. "As opções aqui são melhores do que nas unidades da Celpe. Aqui tiraram os juros e multas. Vou dar uma entrada de 20% e pagar o restante em 9 parcelas", explicou.