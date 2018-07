Mutirão dá oportunidade a endividados negociarem seus débitos

Para participar do mutirão é necessário apresentar original e cópia da carteira de identidade, CPF e o comprovante de residência, além de documentos que possam comprovar a dívida, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento e/ou contrato, número de protocolo, entre outros. Caso no documento conste o nome de outra pessoa, que não seja o titular, é preciso procuração reconhecida em cartório para a representação.



Essa é a segunda edição do Mutirão dos Superendividados de 2018. A primeira aconteceu no município de Palmares, no início do mês de maio.

Quem tem dívidas com bancos, empresas de serviços, operadoras de telefonia e prefeituras, terá uma oportunidade para negociar com o Mutirão dos Superendividados promovido pelo Procon-PE a partir desta segunda-feira (23). Os atendimentos serão realizados até o dia 3 de agosto e na sede do Procon, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, bairro de São José, no centro do Recife, das 8h às 13h, com número de senhas limitadas.A ação irá contar com a participação de todos os bancos, através da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Celpe, Compesa, OI, TIM, Claro, Vivo e NET. Como aconteceu na edição passada, as prefeituras do Recife, Olinda e Paulista participarão negociando dívidas do IPTU. Todas as negociações serão acompanhadas por advogados do Procon, para garantir que o consumidor receba uma proposta diferenciada e que se enquadre em sua realidade financeira. Todas as empresas, exceto os bancos, que precisam do prazo de 10 dias para apresentar as propostas, realizarão audiências no momento do atendimento para que o consumidor saia do local com a negociação fechada.