Músico morre após ser atropelado no Aterro do Flamengo

Atropleador não parou para prestar socorro; Polícia Civil investiga o caso

O músico André Rodrigues, de 51 anos, morreu após ser atropelado enquanto andava de bicicleta, no Aterro do Flamengo, neste domingo 1º). Ele chegou a ser levado ao Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.



O atropelador não parou para prestar socorro ao músico. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras para identificar o responsável. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, André chegou ao hospital com politraumatismo e lesões graves.



André Rodrigues era baixista e tocou com grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos e Vanessa da Mata. Nas redes sociais, a cantora lamentou a morte do músico.



"Nem procurando saúde, numa bike, temos segurança nesse estado de caos em que vivemos! Não se pode andar de bike! Era apenas andar de bike e tocar, curtir! Bondade em pessoa, um lúcido ligado nas melhores palavras e possiblidade de viver em paz. Vá com Deus querido! Vai deixar saudades e um exemplo de existência que tá cada vez mais raro! Muito amor por onde estiver", escreveu.