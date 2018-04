Museu do Trabalhador será Fábrica de Cultura

Para dar andamento a intervenção, a Prefeitura e o Ministério Público deverão assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), que deve ser oficializado até junho.



À busca de alternativas para alteração da destinação do prédio caminha na Justiça. Uma investigação apura supostos desvios de recursos públicos destinados ao museu, durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT).



O Museu do Trabalhador começou a ser construído em 2012, com a promessa de conclusão em janeiro de 2013. Porém, uma série de problemas com as construtoras envolvidas no desenvolvimento da obra e no repasse de verba por parte da União.

O Museu do Trabalho e do Trabalhador, no centro de São Bernardo, abrigará o programa Fábrica de Cultura do governo de São Paulo. O prefeito, Orlando Morando (PSDB), e o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), assinaram nesta quarta-feira (4) protocolo que formaliza a troca da destinação do espaço.De acordo com a administração, o Estado se comprometeu a adequar o imóvel para abrigar o novo equipamento. Já ao município caberá regularizar a documentação necessária e executar as devidas alterações na estrutura do imóvel.A estimativa da gestão é que aproximadamente 10% da obra ainda não tenha sido concluída, com pendências no acabamento, sistemas elétrico e hidráulico, além de paisagismo e mobiliário.