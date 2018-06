Museu Cais do Sertão serve de inspiração para BRT

Durante o mês de junho, o Cais do Sertão, circulará pelas ruas do Recife. Isso porque foi lançado, nesta quarta-feira (13), o projeto "BRT Cais do Sertão". O BRT circulará durante o dia em sua rota diária - linha TI Camaragibe-Conde da Boa Vista (corredor Leste-Oeste), e à noite com o trajeto especial.









O circuito promove um passeio em rota alternativa, fazendo uma ligação entre o Cais do Sertão e o Sítio Trindade, além de ações especiais do Olha!Recife e MObibrasil. O projeto conta com adesivação e decoração interna e externa, seguindo o padrão da identidade visual do Centro Cultural Cais do Sertão.Foram destacados elementos da cultura popular sertaneja, como arupembas (peneiras de palha), chita, alfabeto heráldico (Armorial), a famosa fachada de cobogós do equipamento, além de cores vibrantes. As inscrições para os passeios são gratuitas e serão realizadas pelo site do projeto Olha!Recife A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, a MobiBrasil, Prefeitura do Recife, Grande Recife Consórcio e Secretaria de Cidades.