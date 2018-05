Município do Rio entra em estado de atenção por conta de greve

Bloqueios em rodovias de acesso ao Rio e baixo funcionamento dos serviços de infraestrutura fizeram Centro de Operações divulgar alerta

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio emitiu um alerta, no fim da tarde deste sexta (25), às 16h30, em que classificou o município em estado de atenção, diante da série de impactos provocados pelo 5º dia de greve dos caminhoneiros no país. De acordo com o órgão municipal, bloqueios em rodovias de acesso à cidade e baixo funcionamento dos serviços de infraestrutura, em especial do sistema de transportes, fez com que a medida fosse tomada.



"Com a manutenção da greve dos caminhoneiros, o desabastecimento de combustível já afeta drasticamente a mobilidade no município. O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade", escreveu o órgão, em suas redes sociais.