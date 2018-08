Mundo Mix domina Campinas no final de semana

O Mundo Mix existe desde 1994, quando foi fundado pelo idealizador Beto Lago em São Paulo. A sede da feira passou a ser o Rio de Janeiro e depois migrou para Campinas. De 2001 a 2013, houve uma extensa temporada europeia, que depois voltou à Campinas. A edição atual é a segunda de 2018 e a próxima será feita em novembro.



"Antes de o poder público e as empresas enxergarem o potencial da economia criativa, calcada nos pilares da economia relacionada com a cultura, éramos apenas ´aquela feira maluca´, mas hoje somos consultores porque fomos vanguarda ao sermos a primeira feira do tipo no Brasil", diz Beto Lago.



Drag não é bagunça

Além de toda a arte e ofertas de produtos de economia criativa, a grande novidade da edição de 2018 é o . Artistas de perfomance drag queen de toda região metropolitana foram convidados a se inscrever via Facebook para se apresentarem depois de serem escolhidos por uma banca.



O objetivo é oferecer palco e holofotes para a arte transformista, ao passo que a ocasião também combate o preconceito contra a comunidade LGBT. No sábado, haverá cinco apresentações dentro da categoria que procura novos talentos, batizada de New Generation. Já no domingo, é a vez da melhor drag eleita no sábado disputar com cinco profissionais dentro da modalidade Drag Race. Vence quem obter melhor caracterização e criatividade.



"O Mundo Mix foi o primeiro evento a tratar drags como arte. Nos anos 90 fizemos mais de 20 competições. Endossamos essa forma de expressão enquanto movimento de classe afirmativo. Queríamos evidenciar militância, mas hoje em dia o viés é mais para mostrar esse universo como arte e música consolidada", explica Lago.

Realizado pela segunda vez no Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da Unicamp – Guanabara, das 12h às 20h, a nova edição do Mercado Mundo Mix ocorre durante o sábado e o domingo (4 e 5) com 75 expositores ligados à economia criativa.Com entrada franca, o evento apresenta diversos empreendedores e ideias voltadas para o artesanato, moda, design, tatuagens e produtos diversos com a inclusão de food trucks na área externa da velha estação de trem Guanabara, expoente arquitetônico da cidade, que cede espaço para a iniciativa em parceria com a Unicamp.A Associação de Artesãos de Campinas é parceira da feira e fez uma seleção dos melhores profissionais do município para apresentá-los ao público. Além das tendas, o evento conta com discotecagem de Will Robson.