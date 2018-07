Multas em moto apreendida passavam de R$ 170 mil

Equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apreenderam na noite de ontem (17) uma motocicleta com 380 infrações de trânsito e uma dívida em multas que chega a R$ 173 mil. A moto estava na região de Taguatinga Norte.De acordo com o Detran, a maioria das multas foi aplicada por excesso de velocidade. A moto, do modelo de 150 cc vale entre R$ 4 mil e R$ 4,5 mil. De acordo com o Detran, os agentes de fiscalização vinham monitorando a motocicleta que foi levada para o depósito do departamento e só poderá ser retirada do local mediante o pagamento das multas devidas. Caso contrário, o veículo pode ser encaminhado para leilão.Ainda ontem, em operação realizada na Primeira Avenida do Sudoeste, o Detran-DF abordou 122 motoristas. Durante a blitz, os agentes autuaram oito condutores por dirigem após o consumo de bebida alcoólica, oito inabilitados, um com a CNH suspensa, um com a habilitação cassada e 18 por motivos diversos.