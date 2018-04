Mulheres são estupradas durante assalto a apartamento

Duas estudantes foram estupradas e depois roubadas em um edíficio, no bairro de Matriz, no centro de Vitória de Santo Antão, zona da mata de Pernambuco. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (10), mas a ocorrência foi registrada nesta quarta (11). Os dois suspeitos invadiram o apartamento pulando a janela do segundo andar onde moram as quatro estudantes universitárias, três delas com 20 anos e uma com 21.





Perícias estão sendo realizadas no apartamento para encontrar possíveis vestígios deixados pelos dois criminosos. Além disso, equipes estão em campo trabalhando na identificação e prisão dos mesmos. Em nota, a Polícia Civil informou que irá se pronunciar apenas no final das investigações, para que a divulgação de informações não atrapalhe o andamento das diligências.

O caso está sendo investigado pela delegada Bruna Falcão, da Delegacia de Polícia da Mulher do município. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos levaram duas das jovens para um dos quartos do imóvel, onde cometeram o crime de estupro. As outras duas meninas foram poupadas da ação. A dupla ainda roubou quatro computadores, quatro aparelhos celular e uma televisão.As duas jovens que sofreram abuso foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC), onde realizaram exames periciais e, em seguida, à rede de saúde e assistência para tomarem a medicação necessária para proteção.