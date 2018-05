Mulher que matou bebê em ataque de fúria é condenada

O Tribunal do Júri de Taguatinga condenou, nesta terça-feira uma mulher acusada de matar um bebê de 10 meses de idade, após um ataque de fúria. O caso ocorreu no final de 2015, mas a ré só foi presa no início do ano seguinte.

A ré, Ana Paula Barros Veloso à pena de 22 anos e oito meses de reclusão._Ela não poderá recorrer da pena em liberdade. De acordo com a acusação, a ré agrediu violentamente a criança porque ela fazia birra e chorava. Para o juiz, a conduta da acusada revelou imenso desvalor pela vida humana.



"A ousadia da ré se contrapôs aos princípios ditos civilizados da atualidade, de respeito à vida, aos direitos individuais do ser humano", afirmou o juiz.

Ana Paula cuidava da menor Alice Vitória Soares desde o nascimento da criança, quando sua genitora entregou-a à acusada para que ficasse sob seus cuidados.