Mulher fica ferida ao prender mão em vagão na estação Aeroporto

Uma usuária do Metrô do Recife ficou com uma das mãos presas em um vagão de trem que faz o trajeto da linha Sul. O incidente ocorreu na estação Aeroporto, no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade, após a mulher tentar impedir o fechamento das portas da composição. Apesar do ocorrido, as operações do metrô não precisaram ser interrompidas.





Passageiros relataram que ela chegou a ser arrastada por cerca de 20 metros, bateu a cabeça e ficou com o pé preso no trem. Mas outros usuários do serviço conseguiram puxá-la. A mulher ficou com escoriações na testa e com o braço dolorido e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, consciente e orientada.Em nota, a Companhia Brasileira de Transporte Urbano (CBTU) destacou que o fechamento das portas das composições é precedido por um alerta e que os passageiros são orientados por mensagens nas estações e trens para não segurarem as portas. Avisos fixados na própria composição trazem esse tipo de orientação, para evitar acidentes como o que ocorreu hoje.