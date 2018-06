Mulher é ferida por bala perdida à tarde, no Centro

07.06.2018 19:42

Vítima foi atingida após tiroteio em tentativa de assalto a um estabelecimento comercial, próximo à Alerj

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na tarde desta quinta (7), na rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, na altura da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial. O segurança reagiu e houve troca de tiros. A vítima foi levada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Os dois criminosos foram presos, sendo que um deles tentou se esconder em uma igreja, mas foi detido por agentes do Centro Presente. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.