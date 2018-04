Mulher é esfaqueada perto de Batalhão do Exército, na Tijuca

Uma mulher foi esfaqueada na Rua Adalberto Aranha, na Tijuca, zona norte do Rio, na última terça (24), a poucos metros do Batalhão de Polícia do Exército. Ela foi socorrida no Hospital do Andaraí, no bairro vizinho ao local do crime, também na zona norte, e recebeu alta na madrugada desta quarta (25), à 0h30.Segundo informações do 6ºBPM (Tijuca), policiais militares do batalhão foram acionados para verificar ocorrência, sendo informados que ali houve roubo e a vítima foi ferida por golpes de faca. A assessoria do Hospital do Andaraí informou que a mulher teve apenas ferimentos superficiais.De acordo com a assessoria da Polícia Militar, não houve prisões relacionadas ao fato, e uma faca foi apreendida no local, sendo encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).