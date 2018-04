Mulher de Nem da Rocinha é absolvida por tráfico de drogas

Danúbia de Souza Rangel, mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi absolvida por desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Rio da condenação por crime de tráfico de drogas. Com isso, a pena dela foi reduzida de 28 anos para 17 anos e quatro meses de prisão. Detida desde outubro do ano passado, Danúbia também foi condenada, em março de 2016, por associação com o tráfico e corrupção ativa.