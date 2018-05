MPT-PE é favorável à concessão de licença maternidade dupla

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco (TRT-PE) permitiu a concessão de licença maternidade dupla, por ocasião da primeira gravidez de um casal de mulheres. O caso foi julgado pelo pleno do tribunal na última terça-feira (24), mas divulgado apenas nesta quarta-feira (2) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) do Estado. No entendimento do MPT, o caso é emblemático, porque trata de uma decisão sobre uma problemática inédita, ao menos entre os julgados pela justiça do Trabalho em Pernambuco.





O texto do parecer, além de orientar-se pelo direcionamento internacional dos direitos humanos, coloca que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) nada mais é do que uma decorrência dos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos de qualquer espécie.



Além disso, ainda é feita menção ao fato de que a requerente, sendo mulher, segurada, casada, com filha nascida viva e capaz de amamentar (pela lactação induzida), deve também ser considerada como mãe da criança, tendo o direito à licença.

"Como o princípio da isonomia estabelece que todos são iguais perante a lei, a decisão da justiça do Trabalho deixa determinado um paradigma que deverá ser seguido para casos semelhantes que cheguem ao judiciário a partir de agora, beneficiando casais homoafetivos de mulheres", explica a procuradora-chefe, Adriana Gondim.O pedido, feito pela mãe que não gestou, havia sido negado, sendo a licença equiparada à de um pai (20 dias). Em razão do recurso, o caso foi analisado pelo MPT em Pernambuco, que emitiu parecer favorável ao reconhecimento do direito da requerente.