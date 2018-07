MPRJ reabre investigações das chacinas de Nova Brasília

Casos foram reabertos por conta da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) reabriu investigações relativas ao Caso Nova Brasília. A decisão foi tomada por uma comissão constituída pelo procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem.

Os casos foram reabertos por conta da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) que condenou o Brasil pelas chacinas ocorridas em 1994 e 1995, no Rio de Janeiro.

A comissão analisou as medidas a serem adotadas para a execução da sentença. O aperfeiçoamento da atuação ministerial no controle externo da atividade policial também está em análise, especialmente, em relação à apuração de delitos cometidos por forças de segurança do Estado. As ações adotadas vão ser informadas ao Ministério de Direitos Humanos (MDH).

O procurador-geral de Justiça designou o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ) para conduzir as investigações.

"Estamos trilhando o caminho da jurisdição internacional a que nos submetemos e, neste momento, não hesito em afirmar que os esforços empreendidos por todos os membros do nosso Parquet é a reafirmação do direito e dever à persecução criminal, à busca da verdade e, por fim, o resgate de uma dívida com cada vítima e com a sociedade fluminense", afirmou o presidente da comissão no MPRJ, o procurador de Justiça Walberto Fernandes de Lima.

Segundo a assessora de Direitos Humanos e de Minorias (ADH/MPRJ), Eliane de Lima Pereira, investigações relativas aos fatos de violência sexual contra três mulheres, duas delas adolescentes à época, vão ser retomadas. Elas teriam sido torturadas e violentadas durante a incursão das polícias Civil e Militar na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, em 18 de outubro de 1994. A operação resultou nas mortes de 13 jovens, na qual foram denunciados quatro policiais civis e dois militares pelo MPRJ pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Além disso, será retomada a investigação relativa às mortes ocorridas na mesma localidade, em outra incursão em maio de 1995, quando mais 13 jovens foram mortos na ação.