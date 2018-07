MPRJ entra com ação de improbidade contra Crivella

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com ação de improbidade administrativa contra o prefeito Marcelo Crivella. De acordo com o documento, ele feriu o princípio do estado laico.

Marcelo Crivella é investigado pelo MPRJ desde agosto de 2017, mas a reunião do prefeito com pastores e líderes de igrejas evangélicas no Palácio da Cidade foi o fator decisivo para o ajuizamento da ação. Na ocasião, o prefeito teria prometido privilegiar fiéis dessas igrejas em cirurgias oferecidas pelo município.

De acordo com o Ministério Público, a primeira investigação foi um possível censo para apurar a religião dos servidores da Guarda Municipal. No entanto, desde então, a promotoria recebeu várias representações que noticiavam irregularidades.