MPRJ encaminha proposta de termo de compromisso a Crivella

Documento propõe criação de portal de transparência e abertura de dados do SISREG

Na última quarta-feira (18), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da Capital, mandou uma proposta de termo de compromisso ao prefeito Marcelo Crivella. O documento quer que a administração municipal faça um portal de transparência e abertura de dados do SISREG (Sistema de Regulação de Vagas de Consultas e Cirurgias), que é utilizado para agendar procedimentos médicos na rede de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o termo também quer que a prefeitura crie uma ouvidoria para receber críticas e denúncias sobre possíveis fraudes na fila de atendimentos. A proposta ocorre após denúncias de fraudes e favorecimentos na fila de espera de cirurgias.

Para o MPRJ, o cidadão carioca, atualmente, não tem um meio fácil e confiável para obter informações sobre seu lugar na fila de espera ou sobre a realização do procedimento médico na cidade. Por isso, o texto propõe que a prefeitura crie um site para divulgar os dados gerados ou mantidos por todos os sistemas e em bancos de dados utilizados para a regulação assistencial municipal.

O site também deve informar o status da solicitação de atendimento; a data de registro inicial do usuário no SISREG; o prazo previsto para atendimento; a data de agendamento e realização do procedimento; o órgão responsável pelo registro do usuário no SISREG; a unidade de saúde responsável pela realização do procedimento agendado; o órgão regulador responsável pela última decisão de regulação; e a justificativa de retirada ou mudança na ordem de classificação da fila, quando for o caso.

Além disso, o termo propõe que a prefeitura crie um comitê gestor, que fará reuniões públicas trimestrais para receber críticas, comentários e sugestões para seu aprimoramento. O termo também estabelece que a violação às regras dará ensejo à execução judicial das obrigações assumidas, com aplicação de multa diária.

O MPRJ dá o prazo de dez dias úteis para a resposta oficial e por escrito do município à notificação. A proposta foi enviada ao prefeito, com cópia para o procurador-geral do município, Antonio Carlos de Sá; para o secretário Municipal de Saúde, Marco Antonio de Mattos; e para a subsecretária de Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria, Cláudia da Silva Lunardi.