MPRJ pede prisão preventiva de 22 milicianos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou e pediu a prisão preventiva de 22 milicianos que atuam na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu dez pessoas na Operação Lawless, entre eles um policial militar e três agentes penitenciários. A quadrilha é apontada como responsável por movimentar a maior rede de comércio de cigarros contrabandeados no estado. Além disso, foram aprendidos armas, munições, joias, dinheiro, carros, motos e uma lancha.

Segundo a denúncia, a quadrilha pratica vários crimes, sendo o mais comum a extorsão mediante a cobrança de "taxas de segurança" dos comerciantes, vendedores ambulantes e moradores.

O grupo também comercializa produtos contrabandeados, faz loteamento ilegal de solo urbano, corrupção e cooptação de agentes públicos, receptação de veículos roubados, porte ilegal de armas, entre outros crimes.