MP-RJ ajuíza ação contra quatro ex-presidentes do Detran-RJ

O empresário Rei Arthur e outras 42 pessoas também são réus por ato de improbidade administrativa

O MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, ajuizou ação civil pública contra quatro ex-presidentes do Detran-RJ por ato de improbidade administrativa. O empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, e outras 42 pessoas também são réus por formação de cartel em licitação.



Os quatro ex-gestores do Detran são Hugo Leal Melo da Silva, Gustavo Carvalho dos Santos, Antônio Francisco Neto e Fernando Avelino Boeschenstein Vieira. Porém, os três primeiros não podem sofrer as sanções da lei de improbidade administrativa, já que já deixaram o cargo há mais de cinco anos, sendo processados apenas para pagar os danos causados aos cofres públicos.



Segundo o MP-RJ, os grupos empresariais Facility, Hope e Angel’s, assim como suas empresas subordinadas, atuaram em conjunto, combinando previamente os preços para participação em licitações para terceirização de mão de obra para o Detran-RJ, monopolizando o setor, afastando possíveis concorrentes.



O mesmo esquema envolvendo estes grupos já é alvo de outra ação civil pública que denuncia fraude em licitações para contratação de serviços ao órgão, nas áreas de vigilância armada, logística, tratamento e inserção de dados e mão de obra.



A ação se baseou em um inquérito civil que apurou a ocorrência de fraude no processo de licitação, que gerou a celebração de nove contratos e posteriores termos aditivos firmados entre 2005 e 2010 entre o Detran-RJ e as sociedades empresárias integrantes dos grupos Facility, Hope e Angel’s. As contratações foram firmadas durante o governo de Rosinha Matheus (2003 a 2006) e os respectivos termos aditivos se estenderam até o fim do primeiro governo de Sérgio Cabral (2007 a 2014). Ao todo, o órgão gastou com os contratos, na época, mais de R$ 307 milhões.



Para o MP-RJ, como os grupos empresariais possuem fortes vínculos entre si, a hipótese é de formação de cartel para burlar os princípios da isonomia e da competitividade. O Rei Arthur e a empresária Eliane Pereira Cavalcante, por exemplo, são sócios simultaneamente de várias empresas que compõem os diferentes grupos que participaram da licitação. Ainda segundo as investigações, as fraudes contavam a conivência dos presidentes do Detran-RJ em cada gestão. Para o MP-RJ, ao não impedir a atuação do cartel, eles aderiram à conduta fraudulenta e lesiva, permitindo a perpetuação de uma forma de agir que gerou um enorme prejuízo aos cofres públicos do Estado do Rio.



Além do bloqueio imediato dos bens dos réus, o MPRJ requer à Justiça a anulação da licitação e dos contratos firmados com as empresas vencedoras do pregão, o integral ressarcimento dos danos causados ao erário e a condenação dos réus não beneficiados pela prescrição.