MPPE recomenda liberação de cargas vivas

Medida visa evitar que animais morram na estrada durante o transporte

Diante dos protestos de caminhoneiros, que atualmente ocorrem em todo o país contra o aumento do preço de combustíveis, o procurador-geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros, recomendou aos membros do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) com atuação na Defesa do Meio Ambiente, que atuem para assegurar a fiscalização pelos órgãos competentes dos locais de manifestação, verificando se há veículos de cargas vivas em paralisação. Deverão ser adotadas as providências necessárias para a sua imediata liberação.



No documento, o procurador-geral de Justiça recomenda a imediata liberação das cargas vivas e a adoção das medidas criminais cabíveis, caso seja constatada a prática de maus-tratos aos animais pela falta dos cuidados objetivos necessários, como a manutenção deles em veículos paralisados, sem provimento de água e alimento, desprovidos de segurança, limpeza e desinfecção.



A orientação também foi encaminhada aos Comandos das Polícias Rodoviária Federal e Estadual; ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado; e à Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, para conhecimento e colaboração nas diligências requisitadas pelo Ministério Público, para fiscalizar os locais de manifestação e verificar se há veículos de cargas vivas em paralisação, viabilizando a sua imediata liberação.



Os Centros de Apoio Operacional às promotorias de Justiça Criminais (Caop Criminal) e do Meio Ambiente (Caop Meio Ambiente) também foram acionados para prestarem apoio técnico às respectivas promotorias de Justiça.