MPPE investiga promotor por favorecimento a presos

Afastado da Vara de Execuções Penais sob suspeita de corrupção passiva, Marcellus Ugiette foi um dos alvos da operação Ponto Cego

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) divulgou, nesta segunda-feira (6), que afastou através de portaria o promotor Marcellus Ugiette, que atuava na Vara de Execuções Penais. Ele é investigado por corrupção passiva e por beneficiar presos em transferências. Os detalhes foram apresentados, nesta segunda-feira (6), durante a coletiva de balanço da operação Ponto Cego, deflagrada pela Polícia Civil, na última sexta (3).



De acordo com o promotor Ricardo Lapenda, integrante do Grupo de Apoio Especializado de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPPE, Marcellus Ugiette atendia a pedidos dos advogados dos presos e, com isso, os detentos conseguiam permanecer juntos em um dos presídios do Complexo Prisional do Curado, na zona oeste do Recife.



"Encontramos elementos suficientes de que poderia haver corrupção passiva. De uma certa forma, ele passou a colaborar com os pedidos dos advogados da organização crimimosa, inclusive auxiliando alguns pedidos, como a transferência de uma unidade penal para outra para que os elementos permanecessem juntos", disse.



Lapenda adiantou que não foi encontrada ligação direta do promotor com os presos, apenas com seus representantes legais. O integrante do Gaeco apontou ainda que foram apreendidos celulares e materiais que vão subsidiar o prosseguimento das investigações. Um processo também foi aberto pela Corregedoria do MPPE, que apura a parte disciplinar.



Operação

Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa descoberta atuava nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Eles atuavam em diversas frentes, cometendo vários crimes, como fraudes em cartões de crédito, clonagem de cheques, estelionato e outros golpes com objetivo de sacar dinheiro das vítimas.



Outras 16 pessoas e dois advogados tiveram prisão decretada por envolvimento com a quadrilha. No total, foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O Destak tentou falar com o promotor Marcellus Ugiette, mas os telefones dele estão desligados.