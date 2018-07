MPPE abre inquérito de improbidade contra Prefeitura do Recife

O Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, abriu novo inquérito civil público contra a Prefeitura do Recife (PCR) para investigar improbidade administrativa por obstrução da participação popular na condução da atual revisão do Plano Diretor do Recife. Se a obstrução for constatada, o prefeito Geraldo Júlio (PSB) pode até perder o mandato, além de haver punições a servidores públicos envolvidos no processo.









Prefeitura diz que não foi notificada

Em nota, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e da Procuradoria Geral do Município, informou que até então não foi notificada formalmente pelo MPPE sobre o inquérito civil público citado pela reportagem. "A PCR se coloca à disposição do órgão para fazer qualquer esclarecimento sobre o processo de revisão do Plano Diretor do Recife e demais legislações urbanísticas", diz a nota.



A prefeitura acrescenta ainda que o processo de participação que envolve a atualização da lei do Plano Diretor, incluindo o seu cronograma, foi aprovado pelo Conselho da Cidade. "Esse processo contempla cinco ciclos de atividades participativas", diz a nota. A prefeitura informa que, além disso, uma estrutura digital, com endereço na internet ( www.planodiretor.recife.pe.gov.br ) e participação ativa nas redes sociais está aberta para a população durante todo esse processo.

A portaria nº 16/2018, assinada pela promotora de Promoção e Defesa do Patrimônio Público Áurea Rosane Vieira, no dia 13 de julho, foi publicada nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial do MPPE. A portaria considera que o Estatuto da Cidade, um dos principais instrumentos de lei que regem o Plano Diretor, estabelece a gestão democrática por meio da participação popular na formulação, execução e acompanhamento de planos, e prescreve que os poderes públicos devem garantir os efetivos espaços de discussão no processo de elaboração e na fiscalização de sua execução, assim como o acesso a documentos e informações produzidas no processo.Ainda de acordo com a portaria, o inquérito civil visa "investigar eventual violação aos preceitos legais que disciplinam a gestão democrática da cidade, analisar provas, informações, avaliar responsabilidades e para a realização de todas as diligências que se mostrarem necessárias para a completa elucidação dos fatos apresentados, com aplicação, se for o caso, da medida judicial cabível".