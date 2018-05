MPF/DF quer elaboração de protocolos clínicos para doenças raras

Desde 2014 nenhum protocolo foi publicado, o que dificulta acesso a medicamentos caros

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou à Justiça Federal uma ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência (liminar) contra o Ministério da Saúde. O objetivo é garantir, no prazo de um ano, a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o tratamento de doenças raras.



As investigações apontam que, mesmo após estudos e prioridades definidas pela própria pasta em 2014, até o momento nenhum protocolo foi publicado. Para o MPF, caso já estivessem inclusos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de definições de protocolos clínicos, os medicamentos exigiriam menos recursos para a Administração e seriam fornecidos para os pacientes de maneira mais célere.



Quando um remédio destinado ao tratamento de doenças graves é registrado pela Anvisa, passa a ter seu preço máximo regulado e, por isso, chega a resultar em uma diminuição no custo significativa. Além disso, compras planejadas pela União, diferente daquelas realizadas às pressas para atender ordens judiciais, são mais baratas em alguns casos, os medicamentos chegam a reduzir o valor de compra em quase 70%.