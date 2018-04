MPF vai investigar se houve conduta ilegal de policial em bar

Confusão começou quando proprietário do Bip Bip, em Copacabana, pediu minuto de silêncio por conta da execução da vereadora Marielle Franco

O MPF (Ministério Público Federal) decidiu instaurar um PIC (Procedimento Investigatório Criminal), no exercício do Controle Externo da Atividade Policial no Rio, para apurar eventual conduta ilegal do policial rodoviário federal Haroldo Ramos de Souza, de 57 anos, durante uma confusão no bar Bip Bip, em Copacabana, no dia 18 de março.



O caso teria começado quando o dono do estabelecimento, Alfredo Jacinto Melo, de 74 anos, pediu aos clientes um minuto de silêncio em homenagem a memória da vereadora Marielle Franco, executada ao lado de seu motorista, Anderson Gomes, quatro dias antes. Todos foram parar na delegacia após o episódio.



Além de Haroldo e Alfredo, ainda foram intimados a prestar depoimento uma testemunha, o policial militar que registrou a ocorrência eo delegado-adjunto da 14ªDP, onde foi registrada a ocorrência, conforme determinação do procurador da República Eduardo Santos.



Por meio de nota, o MPF informou que quer saber se houve possível prática de crimes de abuso de autoridade, violência e perturbação da ordem, constrangimento mediante violência ou grave ameaça, injúria, prática de violência no pretexto do exercício da função, usurpação do exercício da função pública e desacato de autoridade.