MPF quer que ex-governadores devolvam mais de R$ 50 milhões por desvios na reforma do Mané

Os promotores pediram que Arruda, Agnelo, Filippelli e outras nove pessoas reparem os cofres públicos por danos decorrentes da corrupção

Após ter a denuncia contra os ex-governadores do Distrito Federal por suposto superfaturamento nas obras da reforma do Estádio nacional Mané Garrincha pela Justiça, o Ministério Público Federal (MPF) pediu que Roberto Arruda, Agnelo Queiroz, Tadeu Filippelli e outros nove réus no processo realizem o pagamento de R$ 52,4 milhões pelos desvios na obra. Esse requerimento ainda deverá ser aceito ou não pela Justiça.



Desse valor, R$ 34,8 milhões referem-se à reparação de danos materiais pelos atos irregulares e os demais R$ 17,6 milhões decorrem dos danos materiais causados pela corrupção, como o desequilíbrio da ordem econômica, por exemplo.



Ao petista Agnelo, estão relacionados pagamentos que totalizam quase R$ 6,5 milhões. Os repasses teriam ocorrido por meio de doações ao PT e a uma igreja; do atendimento a uma lista de exigências, como a contratação de serviços declipping e a compra de ingressos para jogos; e de dois supostos operadores, o empresário Jorge Salomão e o advogado Luís Carlos Alcoforado.

Para Filippelli, a propina teria sido de R$ 6,185 milhões, a título de doações oficiais à chapa nas eleições de 2014, além de 1% sobre o valor do contrato firmado com as empreiteiras para a construção da arena. No caso de Arruda, a conta foi de quase R$ 4 milhões, divididos em dinheiro, contratos simulados e doações a paróquia, afirmam as denúncias.



Construção

O Mané Garrincha foi reformado por um consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia. O MPF calcula um superfaturamento de R$900 milhões na obra. Os desvios teriam sido destinados para a cúpula dos governos de Agnelo e Arruda. O estádio custou R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos.