MPF denuncia Sérgio Cabral e mais 25 em operação Pão Nosso

É a 23ª acusação contra o ex-governador do Rio, desta vez referente a fraudes em contratos da Secretaria de Administração Penitenciária

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral está entre os 26 acusados pelo MPF (Ministério Público Federal) a partir da Operação Pão Nosso, um braço da Operação Lava Jato no Rio, deflagrada no mês passado, que revelou problemas em contratos da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Esta é a 23ª denúncia contra ele, que já é réu em 22 processos e soma mais de 100 anos de condenação à prisão.



Na denúncia, o político responde por corrupção passiva, por ter aceitado promessa e recebido pelo menos R$ 1 milhão ofertado pelo então secretário da Seap, César Rubens, e por Marcos Lips, em relação ao esquema montado em torno do fornecimento de refeições aos presos, por meio de contratos da Seap com empresas envolvidas no esquema criminoso. Um deles, com a empresa Induspan, do denunciado Carlos Felipe Paiva, foi inclusive renovado, mesmo com diversas irregularidades apontadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).