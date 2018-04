MPF denuncia 12 por superfaturamento do Mané Garrincha

Grupo irá responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude a licitação

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu nesta sexta-feira à 12ª Vara da Justiça Federal denúncia contra 12 pessoas, devido à operação Panatenaico, que investiga um esquema de corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha. Caso a Justiça aceite, o grupo deverá responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação.



O conteúdo das denúncias e o nome dos denunciados não pôde ser divulgado devido ao sigilo dos termos de colaboração dos executivos da construtora Andrade Gutierrez – empreiteira responsável pela construção do Mané Garrincha, em um consórcio com a empresa local Via Engenharia. Os promotores pediram a retirada do sigilo e aguardam resposta.



A Panatenaico foi deflagrada em maio de 2017 com o objetivo de apurar irregularidades na reforma do Estádio Mané Garrincha. A obra foi a mais cara da Copa do Mundo de 2014.



O alvo da investigação era a formação de um cartel por várias empreiteiras para burlar a licitação da para a reforma. De acordo com o MPF, os empresários tinham feito um acordo para que a obras fossem realizadas por um consórcio constituído pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia. Como contrapartida, os vencedores teriam pago propina a agentes políticos e públicos.



Quando deflagrada, a operação prendeu os ex-governadores do Distrito Federal José Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT), além do ex-vice-governador Tadeu Filippelli (PMDB), que ocupava o cargo de assessor do presidente Michel Temer. Todos foram soltos uma semana depois.



A Panatenaico é baseada em delação premiada de executivos da Andrade Gutierrez. A PF diz que as obras podem ter sido superfaturadas em cerca de R$ 900 milhões, visto que estavam orçadas em R$ 600 milhões, mas custaram R$ 1,575 bilhão.