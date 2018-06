MPF apura suposta venda de dados pelo Serpro

Investigação do Ministério Público do Distrito Federak aponta que dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas estariam sendo comercializados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) a órgãos da administração pública. O caso foi remetido ao Ministério Público Federal (MPF).Uma das provas é uma espécie de contrato, datado de 2013, no qual o órgão se dispõe a extrair informações sigilosas - como endereço, nome da mãe, sexo e data de nascimento de cidadãos - da base de dados da Receita Federal. Os dados estavam sendo oferecidos por até R$ 273 mil.Por meio de nota, o Serpro negou a venda de dados, e afirmou que a disponibilização se dá "desde que haja previsão legal e obtenha a prévia autorização dos órgãos responsáveis."