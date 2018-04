MPE investiga secretário municipal

Secretário de Transportes é investigado pelo MPE

O Ministério Público Estadual abriu inquérito contra o secretário de Transporte de Campinas, Carlos José Barreiro, após denúncia de que ele seria responsável por pelo menos 160 autuações de trânsito desde 2016, aplicadas a motoristas que "o atrapalham" no seu percurso de casa ao trabalho.



As multas foram registradas sem que Barreiro estivesse uniformizado como agente de trânsito ou fazendo uso de veículo oficial da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), companhia responsável por fiscalizar o trânsito na qual ele também é diretor-presidente.



O MPE recebeu comprovantes da Emdec referentes a dois autos de infração mencionados na denúncia com datas de dezembro de 2017, supostamente aplicados pelo mesmo agente. O órgão considerou que há semelhança entre as assinaturas dos autos e outra feita por Barreiro em procedimento que tramita na Promotoria de Patrimônio Público. Ele foi nomeado para o cargo em 2014.



O MPE estipulou um prazo de 30 dias para que Barreiro apresente defesa e ressaltou que o estatuto social da Emdec não prevê esse tipo de ação por parte do secretário.



Por meio de ofício, o secretário de transportes alegou ser autoridade com circunscrição sobre o viário de Campinas e que a atuação dele ocorre dentro dos princípios constitucionais da administração pública e "da aplicação do poder-dever conferido".