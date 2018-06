MPDFT recua e diz que Hospital da Criança deve continuar sob gestão do Icipe

Segundo órgão, fim do contrato geraria 'risco de dano grave e de difícil reparação'

Após a polêmica gerada sobre quem deveria administrar o Hospital da Criança de Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recuou e afirmou entender que a unidade deve continuar sob gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe). A decisão da promotoria servirá para o juiz tomar uma decisão final sobre o assunto.



De acordo com a promotoria, o fim do serviço oferecido pelo instituto geraria "risco de dano grave e de difícil reparação". As afirmações do MPDFT se dão em meio a um processo que condenou, em janeiro, o Icipe por improbidade administrativa – proibindo de ter contrato com o Poder Público por três anos.



A condenação do Icipe, pela Justiça, se deu a partir de uma denúncia do próprio Ministério Público do Distrito Federal. Segundo a acusação, o Icipe "sequer possuía experiência técnica para o desempenho das atividades" e "não preenchia os requisitos legais" para se qualificar como organização social (OS) – um tipo de associação privada sem fins lucrativos para prestar serviços de interesse público.



Com a mudança de entendimento por parte do MPDFT, o Icipe irá tentar agora um recurso suspensivo para tentar manter o serviço funcionando, pelo menos, até o fim do processo judicial.



Responsável pela gestão do Hospital da Criança desde 2011, o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada afirma que a unidade fez quase 3 milhões de atendimentos desde o início das operações, e tem 98% de aprovação dos pacientes.