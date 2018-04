MPDFT pede a quebra do sigilo telefônico da deputada Sandra Faraj

Justiça julgará o pedido nesta terça-feira (10); Promotoria acusa a parlamentar de embolsar verba indenizatória

A Justiça do Distrito Federal analisa, nesta terça-feira (10), o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para que o sigilo telefônico da deputada distrital Sandra Faraj seja quebrado. A Promotoria investiga a parlamentar por um suposto uso indevido de verba indenizatória.



De acordo com a denuncia, a distrital obteve vantagem indevida ao embolsar R$ 150 mil que deveria pagar um contrato de publicidade. Responsável pelos serviços, a Netpub cobra a quantia em verbas que saíram do cofre da Câmara Legislativa mas, segundo a ação, não chegaram à empresa.



Além da quebra do sigilo telefônico da parlamentar, o MP quer investigar as ligações do irmão dela, Fadi Faraj, líder da igreja Ministério da Fé, onde Sandra é pastora. O período que os promotores querem analisar vai de 1º de janeiro de 2017 a 28 de fevereiro do mesmo ano.