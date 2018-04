MPDFT manda GDF comprar rádios comunicadores para unidades de internação

Segundo a promotoria, é preciso comprar 225 equipamentos, a fim de garantir a segurança de servidores e internos

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) determinou que a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude compre 225 rádios comunicadores para as unidades de internação de menores da capital. O GDF terá em 120 dias para realizar as compras.



De acordo com o MP, a medida é para garantir a proteção dos internos e servidores das unidades. Se a recomendação não for cumprida, a Promotoria irá tomar todas as medidas judiciais necessárias para responsabilizar os gestores do sistema socioeducativo.



A recomendação foi expedida após um adolescente tentar matar outro na Unidade de Internação de Santa Maria. Durante o episódio, um dos agentes socioeducativos relatou "a falta de rádio e o perigo iminente da falta de comunicação".

Segundo o mesmo agente, a grande maioria dos rádios encontra-se velha, sucateada. Ainda conforme pontuou, "este não é o único módulo que tem passado por esse tipo de situação". Com base no documento, há cerca de 800 adolescentes internados no Distrito Federal e deficit desses equipamentos.