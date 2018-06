MPDFT adquire novos equipamentos para monitorar ocupações irregulares

Entre as novidades está o uso de Drones em análises periciais

O Núcleo de Geoprocessamento será inaugura nesta quinta-feira (14), pelo Ministério Público do Distrito Federal, que terá profissionais e equipamentos especializados em análises periciais de questões relacionadas às áreas ambiental, urbanística e de patrimônio público.



Com a nova estrutura, o Ministério Público terá mais segurança e agilidade na identificação de crimes ambientais e de ocupação irregular, bem como na prevenção de processos que levam à degradação do solo na região.



A implantação do Núcleo se tornou possível após a obtenção de cerca de R$ 350 mil, provenientes do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CFDD), do Ministério da Justiça. A submissão do projeto, elaborado pelos servidores da Assessoria Pericial em Meio Ambiente e Geoprocessamento, teve o acompanhamento dos promotores de Justiça Dênio Augusto de Oliveira e Paulo José Leite Farias. Também foi acompanhada diretamente pelo procurador-geral de Justiça, Leonardo Bessa, durante sustentação oral no Conselho Federal Gestor do CFDD, ainda em 2015.



Além dos drones, o MPDFT também adquiriu softwares especializados, GPS e computadores de última geração. Para a implantação efetiva do Núcleo, além da compra dos equipamentos, foi necessário realizar testes, treinar pessoal e obter certificação e autorização dos órgãos responsáveis para a utilização dos drones.



O Distrito Federal é uma das poucas unidades da federação a contar com o uso desse tipo de geotecnologia. "A partir de agora, vamos chegar a outro patamar no desenvolvimento das perícias. Dados geográficos serão colhidos diretamente pelo MPDFT, o que aumenta a autonomia do Órgão e o acesso à informação de forma precisa e independente", ressalta a secretária de Perícias e Diligências, Ana Lúcia Carrijo. Esse tipo de trabalho foi importante, por exemplo, para a atuação do MPDFT na desocupação da área de preservação permanente da Orla do Lago Paranoá.



Além do MPDFT, possuem iniciativas semelhantes em geoprocesamento os Ministérios Públicos de Santa Catarina e de Minas Gerais, que já utilizou instrumentos similares para acompanhamento dos danos ambientais provocados pelo acidente em Mariana.