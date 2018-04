MP vai investigar cancelamento de rebaixamento de escolas

Órgão abriu um inquérito nesta terça (3) para apurar descumprimento de regulamento dos desfiles de Carnaval

O cancelamento do rebaixamento de duas escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval deste ano, que beneficiou a Grande Rio e a Império Serrano, vai ser investigado pelo MP (Ministério Público), que abriu um inquérito nesta terça (3). O órgão busca apurar se houve descumprimento do regulamento dos desfile e como isso pode ter ido contra o direito à informação do consumidor e a transparência da competição.



Conforme especificado no documento, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), que tomou a decisão em conjunto no dia 28 de fevereiro, tem até 30 dias para se pronunciar, a partir da data em que for notificada. Apenas Mangueira e Portela votaram contra a anulação do rebaixamento das agremiações à Série A.



Com a decisão da Liesa, o Grupo Especial no ano que vem vai contar com 14 escolas de samba, uma vez que a Unidos do Viradouro subiu da Série A e que, já em 2017, outra decisão semelhante também impediu a queda da Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca do Grupo Especial. Após dois anos consecutivos de benefícios às escolas, a Série A, grupo de acesso, passa a ter apenas 12 agremiações.