MP suspende reajuste das tarifas de ônibus no Rio

Liminar impetrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14) acabou por suspender o reajuste das tarifas de ônibus, prevista para domingo.

Isso porque a ação anula o acordo entre prefeitura do Rio e empresas de transporte coletivo, que haviam pactuado o aumento, em troca de renovação de frota e melhorias, como climatização dos veículos. O Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) também havia se comprometido a retirar as ações contra o município na Justiça.

A decisão da juíza Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 14ª Vara da Fazenda Pública, concorda com o entendimento do MP de que o aumento de R$ 3,60 para R$ 3,95 ocorreu sem seguir normas contábeis ou de certificação, "simplesmente aplicando fórmula e utilizando exclusivamente as informações prestadas pelas empresas concessionárias".