MP suspende edital de concessão do transporte na Vila Luzita

Licitação precisará exigir que concessionária reduza emissão de poluentes

O Ministério Público de São Paulo solicitou a suspensão do processo de licitação de concessão do sistema de transporte da Vila Luzita, em Santo André. A medida foi necessária para que a Prefeitura aumente exigências sobre a redução de emissão de poluentes no edital.



A abertura dos envelopes para definir a empresa responsável pelo serviço estava prevista para acontecer nesta quinta-feira (26).



Em nota, a SATrans (Santo André Transportes), autarquia responsável pela administração do transporte público na cidade, disse que fará adequações no certame para ampliar exigências de responsabilidade ambiental da empresa que vencer a licitação.



O edital foi publicado em 11 de junho deste ano. Entretanto, desde outubro de 2016, quando a Expresso Guarará paralisou suas atividades e entrou em processo de falência, as linhas que atendem a região da Vila Luzita passaram a ser operadas - por meio de um contrato emergencial - pela empresa Suzantur (Transportadora Turística Suzano Ltda).



Quando o contrato venceu, ele não foi renovado pela atual gestão. Entretanto, a empresa continuou a operar na cidade por meio de uma permissão a título precário, até que o processo de concessão seja finalizado.



"O MP entendeu ser necessário realizar algumas adequações na adoção progressiva de tecnologias de emissão zero ao longo do contrato. Vamos adequar os estudos e o edital para efetiva garantia do meio ambiente e saúde pública", afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Edilson Factori.



A licitação ficará suspensa enquanto o edital estiver em processo de aprimoramento. A Prefeitura de Santo André informou que em até 30 dias, vai apresentar as propostas de mudanças para a Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público.