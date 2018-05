MP-RJ move ação contra Eduardo Paes e três ex-secretários

O MP (Ministério Público) do Rio move uma ação contra o ex-prefeito Eduardo Paes. De acordo com o documento, Paes e os ex-secretários Carlos Evandro Viegas, Antônio Cesar Lins Cavalcanti e Fábio Pimentel de Carvalho cancelaram ilegalmente empenhos - promessa de pagamento ou reserva de dinheiro para algum custeio - nos valores de R$ 1.448.080.185,74. As informações são da TV Globo.Os empenhos citados na ação correspondem a despesas de rotina e de prestação de serviços na gestão de Eduardo Paes e previstos para serem pagos no governo de marcelo Crivela. Entretanto, os pagamentos, que não estavam cadastrados nos restos a pagar do município, foram cancelados através de um perfil anônimo no sistema. De acordo com a reportagem, o MP afirma que houve um impacto por conta dos juros, correções monetárias e multas. O prejuízo é estimado em cerca de 10% dos valores, ou seja, cerca de R$ 144 milhões.Os envolvidos já haviam sido questionados pelo Tribunal de Contas do Município sobre os valores. O MP pede que os quatro paguem o ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.