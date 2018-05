MP-RJ denuncia 18 presos em festa da milícia em Santa Cruz

O MP-RJ (Ministério Público do Rio) denunciou, na tarde desta segunda (21), 18 suspeitos de envolvimento com a milícia, presos durante uma festa realizada em um sítio em Santa Cruz, na zona oeste, no dia 7 de abril, quando 159 pessoas acabaram detidas. A denúncia toma como base a operação realizada pela Polícia Civil.Para o promotor Luiz Antônio Ayres, os suspeitos denunciados integravam uma organização criminosa, com emprego de armas de fogo e divisão de tarefas com intuito de obter vantagens indevidas, em atuação como milícia. O grupo, intitulado Liga da Justiça, seria comandado por Wellington da Silva Braga, o Ecko, já denunciado por organização criminosa.Dos 159 presos durante a operação da Polícia Civil, 138 tiveram suas prisões preventivas revogadas, em pedido também do MP-RJ à Justiça, no dia 24 de abril. Na ocasião, o órgão alegava que não tinha "provas efetivas" que permitissem oferecimento de denúncia e pedia a permanência de apenas 21 suspeitos na cadeia.