MP recomenda ao GDF que cumpra critérios para nomeação

Governo terá 30 dias para se adaptar às exigências; procurado, Buriti informa que ainda não foi notificado

A Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas (Premse) encaminhou recomendação ao governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), e ao Secretário de Promoção de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e Jovens do DF (Secriança), Ricardo de Sousa Ferreira, para que o governo cumpra a lei que estabelece critérios para a nomeação para diretor de Sistema Socioeducativo e de dirigente de programas de atendimento.



A recomendação considera que já foi nomeada para o cargo de Diretor do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) uma pessoa que possuía apenas o ensino médio completo, além de notória ausência de conhecimento e de experiência (qualificação técnica). Posteriormente, ela foi exonerada e nomeada como Diretor de Capacitação do Sistema Socioeducativo. Porém, as atribuições deste último cargo foram exercidas de fato por um agente socioeducativo.



O documento considera, ainda, que a função de diretor de qualquer pasta vinculada ao Sistema Socioeducativo exige o respeito ao princípio da supremacia do interesse público, por meio da exigência de qualificação adequada. Além disso, "o não atendimento aos requisitos implica em dano ao erário, em razão da despesa gerada sem que haja a correspondência esperada para o serviço prestado, bem como o irreparável prejuízo aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa", esclarecem os promotores de Justiça Márcio Costa, Denise Rivas e Renato Varalda.



O GDF e a Secriança têm 30 dias para enviar ao MPDFT cópia dos atos de exoneração dos ocupantes de cargo em comissão que não atendam aos requisitos estabelecidos pela Lei 12.594/2012. O não cumprimento da recomendação pode configurar ato de improbidade administrativa. Procurado, o GDF ainda não se manifestou sobre o assunto.



Procurada, a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude informou que ainda não foi notificada, mas que todos os coordenadores e diretores de atendimento direto aos adolescentes do Sistema Socioeducativo cumprem os requisitos e são servidores de carreira.