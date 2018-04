MP quer anulação imediata de nomeações de Pezão à Agetransp

5ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, aberto logo após a nomeação. Na ocasião, o MP apontou que quatro dos cinco indicados aos cargos não possuem formação na área de transporte, e sim ligações políticas com o governador. O órgão agora pede que a decisão seja em caráter liminar, para que tenha efeito imediato, e que Pezão apresente quatro novos nomes.

O MP-RJ (Ministério Público Estadual do Rio) entrou com uma ação civil, nesta quinta (5), contra o Governo do Estado, pedindo a anulação em caráter imediato da nomeação de quatro pessoas como conselheiros da Agetransp, a agência reguladora dos transportes. No entendimento do órgão, os nomes sugeridos pelo governador Luiz Fernando Pezão, em fevereiro, não têm qualificações previstas em lei para assumirem o posto.Um pedido de suspensão já tramita na