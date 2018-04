MP oferece denúncia contra cinco pessoas suspeitas de fraudarem o DFTrans

Promotores também pedem reparação mínima de mais de R$ 2,3 milhões pelos danos causados ao sistema de bilhetagem

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra cinco pessoas envolvidas no esquema de fraude do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) do Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). Se aceita, o grupo deverá responder por organização criminosa e crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. A Promotoria também pede uma reparação mínima de mais de R$ 2,3 milhões pelos danos causados.



Foram denunciados Pedro Jorge Oliveira Brasil, auditor fiscal de atividade urbanas, lotado na Subsecretaria de Mobilidade; Rafael Rufino de Sousa, então funcionário da GSI Defender Conservação e Limpeza Ltda., contratada para prestação de serviços de apoio operacional ao sistema de bilhetagem; Vinícius Volpon Quatio, ex-coordenador de Bilhetagem do DFTrans; André Vidal Vasconcelos Silva e Rodrigo José Silva Pinto, sócios da empresa VP Investimentos e Consultoria Ltda.



De acordo com as investigações, o grupo teria fraudado o sistema mais de 900 vezes entre outubro de 2017 e março de 2018. Atuando em fases, os cinco denunciados teriam criado e inserido diversas empresas fictícias no cadastro de adquirentes de vale-transporte.



Na sequência, o grupo incluía o nome de 903 pessoas que usariam os créditos emitidos em benefício das empresas falsas. Numa terceira etapa, a quadrilha, cada um com uma atribuição específica, atuou de forma a que os créditos sem lastro fossem validados no sistema de bilhetagem automática. Segundo a polícia, o grupo conseguia desviar até R$ 500 mil por semana.





Segundo a denúncia, o esquema foi engendrado por Pedro Jorge e Vinícius Volpon, que conheciam bem o sistema. O primeiro é auditor fiscal de atividades urbanas e trabalhou no DFTrans até 2014. Ele dispunha de uma senha com capacidade de acesso total. Desde então, estava lotado na Secretaria de Mobilidade. Volpon foi coordenador de bilhetagem do DFTrans e deu, de acordo com a ação penal, o suporte técnico necessário para as fraudes.

Rafael Rufino teria inserido dados falsos por meio de uma senha de cadastrado recebida como prestador de serviços da GSI Defender Conservação e Limpeza Ltda., contratada para prestar serviços de apoio operacional ao sistema de bilhetagem. Rodrigo Pinto e André Vidal teriam atuado na criação de empresas fictícias e fornecimento de dados.