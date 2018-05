MP entra com ação contra gestores da Papuda por regalias a presos do mensalão

A ação é por improbidade administrativa; mesmo grupo já responde por corrupção passiva

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) moveu uma ação contra três delegados da Polícia Civil do DF, João Helder Ramos Feitosa, Marcony Geraldo Mohn e Elivaldo Pereira de Melo, além do agente de Polícia Civil Wilton Borges da Silva. Todos são suspeitos de favorecer presos ligados ao mensalão do PT com visitas, sem seguir as regras usuais, enquanto eram gestores da papuda em 2014.



A ação elenca ao menos quatro situações onde os gestores não seguiram o procedimento padrão, em favor a José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Marcos Valério.



No processo, o MP afirma que Wilton Borges, na época chefe da Gerência de Inteligência do sistema penitenciário do DF, teria sido influenciado por José Dirceu e pela filha dele, Joana Saragoça. Com isso, ela teria conseguido entrar de fora mais rápida, nos dias de visita, sendo dispensada inclusive a revista.



Em todos esses casos apontados pelo MP, os delegados foram à entrada do complexo prisional para autorizar o acesso dos visitantes, A filha de Dirceu, Joana Saragoça teria até pegado carona com Wilton para se encontrar com o pai.



Os acusados já respondem a uma ação penal por corrupção passiva, baseada nos mesmos casos. O caso em questão, que trata das "regalias", o MP pede que os sejam condenados à perda dos cargos que ocupam e dos vínculos com a administração pública, mesmo se já estiverem aposentados. Ainda não há data para o julgamento.



Contatados pelo Destak, o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo) declarou que irá prestar assistência jurídica aos acusados, porém só irão se pronunciar em julgamento.