MP e prefeitura fazem operação contra comércio irregular no Centro Rio

O Ministério Público do Estado e Prefeitura do Rio do Janeiro realizam nesta quarta-feira (20), uma ação de combate ao comércio ilegal nos arredores da Praça Tiradentes, no Centro da capital. Até o final da manhã, haviam sido localizados quatro depósitos na ruas Visconde de Rio Branco, Regente Feijó e Constituição.



Os agentes encontraram diversos produtos, entre eles, alimentos e bebidas sem qualquer acondicionamento adequado em locais que representavam risco, com fiação exposta, botijões de gás e mofo. O material apreendido será levado para o depósito do município em Bonsucesso, na Zona Norte.



A operação conjunta de desocupação de depósitos de mercadorias em situação irregular conta com agentes da Guarda Municipal (GM-Rio) e da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer).