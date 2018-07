MP apresenta denúncia contra motorista que atropelou 18 em Copacabana

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra Antônio de Almeida Anaquim por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção do carro. Em janeiro, Anaquim invadiu o calçadão da Praia de Copacabana lotado com seu veículo. Um homem e um bebê morreram e mais de 16 pessoas ficaram feridas.

Na data do atropelamento, Anaquim estava com o direito de dirigir suspenso. Em cinco anos, ele havia acumulou 14 multas e 62 pontos na carteira. Em depoimento à Polícia Civil, o motorista declarou ter tido um ataque epilético ao volante e perdido o controle do carro.



Ele informou, ainda, que já passara por episódio semelhante há quatro anos e que, desde então, ia ao médico a cada seis meses e tomava medicamentos regularmente. Porém, essas informações não constavam do questionário que assinara na última renovação da carteira de motorista.

Por isso, no entendimento da promotoria, Anaquim agiu de "forma negligente, pois, apesar de estar plenamente ciente de que possuia deficiências neurológicas decorrentes de seu quadro clínico de epilepsia, negou estas condições quando da renovação de sua carteira nacional de habilitação (CNH)". Segundo a denúncia, o condutor "deixou de se submeter a procedimento mais criterioso no Detran, que poderia resultar em sua inaptidão para obtenção da carteira de motorista".