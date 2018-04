Cabral é acusado de farra em helicópteros do RJ

Apenas durante as férias escolares do filho, aeronaves teriam feito mais de mil viagens a Mangaratiba

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) é acusado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio) de utilizar três helicópteros que pertencem ao Governo do Estado para fins de caráter pessoal em 2.281 ocasiões, transportando ele, seus familiares e convidados em viagens, a maioria até Mangaratiba, onde o político tinha uma mansão. As viagens teriam causado um prejuízo estimado de R$ 20 milhões. As informações são do Fantástico, programa da TV Globo.



Apenas no período de férias escolares de seus filhos, Sérgio Cabral teria feito 1.039 viagens, quase diariamente, em voos particulares da zona sul do Rio a Mangaratiba. Além disso, em pelo menos 109 vezes a rota foi feita com as três aeronaves simultaneamente, levando convidados, no que os pilotos chamavam de "dia de revoada".



O abuso já havia sido denunciado em 2013, pelo ex-procurador regional da República Cosmo Ferreira, em ações de improbidade administrativa que pediam o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos, uma vez que os helicópteros deveriam estar a serviço do Estado.



Apenas 396 desses voos foram feitos para fins oficiais, segundo informações do promotor de Justiça Cláudio Calo. De acordo com ele, até 2013, não existia protocolo para o uso dos helicópteros. Uma vez criada as regras, o número de voos teria diminuído, uma vez que o controle passou a ser rígido e as informações foram colocadas no Portal da Transparência.