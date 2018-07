Movimento Brasil Sem Parasitose oferece atendimento em Recife

A população de Recife receberá, nos dias 1 a 3 de agosto, o Movimento Brasil Sem Parasitose (MSPB), que tem como objetivo atender, informar e orientar gratuitamente a população sobre tratamentos e cuidados para reduzir a ocorrência das doenças parasitológicas e suas consequências. A unidade móvel ficará estacionada no pátio da Basílica Nossa Senhora do Carmo, no Centro. Médicos gastroenterologistas e pediatras realizarão os atendimentos em uma carreta de 52 m², adaptada com três consultórios e capacidade para cerca de 200 atendimentos por dia, que serão realizados por meio de entrega de senhas.

Na primeira etapa, o paciente responderá um questionário sobre os padrões de saneamento básico, higiene pessoal e familiar, hábitos de vida e o histórico clínico. Em seguida passará por uma triagem realizada por enfermeiros e, depois do atendimento com os médicos, será direcionado para uma sala temática educativa, onde receberá orientações práticas sobre hábitos de higiene pessoal e doméstica, dadas por uma equipe de agentes de saúde. O MBSP é realizado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com apoio da FQM Farma.

"As parasitoses são doenças simples e fáceis de serem tratadas, mas são pouco valorizadas, mesmo com grande incidência na população de um modo geral. É um problema de saúde pública e um dos mais graves que temos no mundo. Essa ação serve para valorizar e lembrar o médico da importância delas e aplicar um tratamento maciço", explica o presidente da FBG, Dr. Flávio Quilici.