Motoristas relatam arrastão no túnel Santa Bárbara

ATENÇÃO NO TÚNEL SANTA BÁRBARA: equipes da @PMERJ estão no local e, após ação de segurança, a via está totalmente liberada. Chegou a ser fechada por alguns poucos minutos, mas, neste momento, às 11h14, está totalmente liberada. Trânsito lento na região. pic.twitter.com/2jJWDxWRsK — Centro de Operações (@OperacoesRio) 23 de abril de 2018

Um arrastão ocorreu nesta segunda (23) no túnel Santa Bárbara, de acordo com motoristas. A via chegou a ser fechada durante alguns minutos. Equipes da Polícia Militar foram até o local para atender a ocorrência.De acordo com o Centro de Operações do Rio, a via foi liberada às 11h14, após a ação dos policiais militares.